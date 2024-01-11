شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي بممثلي منظمة ‏IMPACT/REACH (جنيف) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقت الدكتورة صفاء معطي اليوم الخميس في مبنى الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن بممثلا منظمة IMPACT/REACH في اليمن السيد ديفيد براتا والسيد كورببنان شينك

رحبت رئيس الجهاز بالسيد ديفيد وكورببنان والحاضرون معهما من منظمة الاوتشا مرحبة بهما في زيارتهما الاولى الى عدن والى الجهاز المركزي للاحصاء .

وخلال اللقاء استعرض السيدان ديفيد وكرببنان المجالات التي تعمل بها المنظمة واهتماماتها في

ومن خلال اللقاء تم مناقشه أوجه التعاون والدعم في اطار نشاط المنظمة وعلى وجه الخصوص في مجال التحليل الاحصائي.

وفي السياق نفسه تطرقت رئيس الجهاز الى لمحة موجزة عن أهم الاعمال التي قام بها الجهاز والدعم الذي تلقاه من عدد من المنظمات في مجال بناء قدرات الجهاز في الكادر وفي الجوانب الفنية في الفترة وبجولة تعريفية لضيوف الجهاز حول المكاتب والادارات وكيفيه سير العمل في الجهاز المركزي للإحصاء

حضر اللقاء من الجهاز المركزي مدير عام نظم الامن الغذائي م. رؤى السقاف ومدير عام جودة البيانات م. حسن أبراهيم ، ومدير عام ادارة معالجة وتحليل البيانات م. حسين عبدالنبي ومدير عام الفروع جميلة سعيد

# إعلام_ الجهاز _المركزي _للإحصاء