الرئيس الأمريكي بايدن: نفذنا مع بريطانيا ضربات انتقامية ضد الحوثيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا سلسلة من الضربات الانتقامية يوم الخميس ضد جماعة الحوثي في اليمن.



وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية – بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا – بنجاح ضربات ضد العديد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر".



وأكد بايدن أنّ الضربات جاءت "ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة" في البحر الأحمر، مضيفا أنّ الهجمات تهدد الأفراد الأمريكيين والمدنيين والتجارة في المنطقة.



وأضاف أنّ "الإجراء الدفاعي اليوم يأتي في أعقاب هذه الحملة الدبلوماسية واسعة النطاق والهجمات المتصاعدة التي يشنها المتمردون الحوثيون ضد السفن التجارية".



وقال "هذه الضربات المستهدفة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة والشركاء لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد أهم الطرق التجارية في العالم".



وأضاف بايدن "لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية".

من جانبها نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول أميركي "لن نتفاجأ برؤية نوع من الرد من الحوثيين على هذه الضربات".



ولفت أنه "سيكون للضربات الأميركية والبريطانية تأثير كبير على قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر"



وقال المصدر: "القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر متأهبة للدفاع عن نفسها في أعقاب الضربات الجوية في اليمن".

من جانبه قال وزير الدفاع الأميركي "إن القوت الاميركية والبريطانية شنت ضربات ضد مواقع تابعة للحوثيين المدعومين من إيران رداً على هجماتهم غير المشروعة ولخطيرة والمزعزعة للاستقرار".



وأضاف "ان القصف استهدف مسيرات الحوثيين وقواربهم المسيرة وصواريخ كروز ورادارات ساحلية وقدرات استطلاع بهدف تقويض قدراتهم على تعريض حياة البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية".



وأكد وزير الدفاع الأميركي يؤكد "أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وستتخذ اجراءات اضافية إذا اضطرت لحماية القوات الاميركية ويضيف ان الضربات توجه رسالة واضحة للحوثيين بأنهم سيتكبدون اثماناً اضافية إذا لم يضعوا حداً لهجماتهم غير المشروعة".

المصدر: يمن شباب نت + وكالات