هجمات أمريكية بريطانية باليمن: روسيا تطالب بجلسة طارئة بمجلس الأمن والسعودية تدعو لضبط النفس

المنامة - ياسر ابراهيم - طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن. وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.



ونقلت عن البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".



من جانبها أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر ودعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مقتضب على منصة "إكس": "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان "وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".



وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف للحوثيين في ست محافظات يمنية في اليمن في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، ودوت انفجارات عدة في العاصمة اليمنية صنعاء واستهدفت قاعدة الديلمي الجوية.

المصدر: يمن شباب نت + وكالات