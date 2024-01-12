عدن - ياسمين التهامي - أشجع مرأة عربية .. عصابة حاولت اقتحام منزلها فقامت بخطوة أرعبت كل أفراد العصابة؟

الجمعة 12 يناير 2024 الساعة 13:21

أصيب شخص برصاص مواطنة يمنية، كان ضمن عصابة حاولت اقتحام منزلها، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، في محافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن شخصًا تعرض لإصابة بالغة في الرأس، إثر إطلاق امرأة الرصاص عليه، بينما كان يطلب منها فتح باب منزلها، في مديرية ردفان بمحافظة لحج.وأشارت المصادر إلى أن المواطنة رفضت فتح باب المنزل، وباشرت بإطلاق النار على العصابةمن خلف الباب، وأصابت أحدهم برصاصة في وجهه، لتلوذ العصابة بالفرار وسحب المصاب الذي لم يُعرف مصيره.

وأبان مقطع فيديو، آثار الدماء على الأرض، عقب هروب العصابة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة، ونزلت للتحقيق مع المرأة، قبل أن يتجمع المواطنون ويطالبونهم بالبحث عن العصابة أولًا.