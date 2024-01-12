عدن - ياسمين التهامي - مشاجرة قوية بالأيدي بين فتيات من داخل مقهى ستاربكس السعودية.. العمال لا يبدون ردة فعل!!

الجمعة 12 يناير 2024 الساعة 16:27

وثق مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي مشاجرة عنيفة بالأيدي بين مجموعة فتيات من داخل مقهى ستاربكس في المملكة العربية السعودية.وقد ظهر في الفيديو الاشتباكات بين الفتيات بالأيدي والتي لم يتمكن أحد من العمال من الفض بينهم أو التدخل، حيث وقف العمال يشاهدون دون إبداء أي ردة فعل.وقد توالت التعليقات على الفيديو معلقين على الأمر، فالبعض قال: “مشكلة الصراحة الشباب إذا تضاربوا ممكن تفك بينهم، البنات كيف تفك بينهم وأغلب المضاربات نشوفها مافي أحد يقدر يفك”.

فيما اكتفى البعض بالضحك فقط على الموقف.