انقطاع كابل ألياف ضوئية يتسبب بضعف كبير بخدمة الأنترنت في حضرموت ومأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظتي مأرب وحضرموت، مساء الأحد، ضعفًا في خدمة الانترنت بشكل كبير؛ نتيجة انقطاع كابل ألياف ضوئية بين محافظتي الجوف صنعاء (شمال شرق اليمن).

وأكد سكان محليون في محافظة مارب لـ"يمن شباب نت"، إنه خلال ساعات المساء من يوم الأحد، لوحظ ضعف في خدمة الانترنت بشكل كبير، كما شكا مواطنون في حضرموت من المشكلة ذاتها.

وقال السكان، إن الرسائل عبر تطبيق الوتس ترتسل بصعوبة نتيجة بطء خدمة الإنترنت الأرضي.

وأوضحت مصادر أخرى، أن كابل ألياف ضوئية تعرض للانقطاع، في المنطقة الرابطة بين محافظتي صنعاء والجوف، ما تسبب بخروج جزء من السعات التراسلية عن الخدمة، أدى إلى ضعف الخدمة في حضرموت ومأرب.

وبين فترة وأخرى، تتعرض كابلات الألياف الضوئية، لأعمال تخريبية خصوصا في المحافظات الشرقية لليمن، ما يتسبب بخروج خدمة الإنترنت أو ضعفها.