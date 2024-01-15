واشنطن: هجوم صاروخي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه مدمرة أمريكية جنوب البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الاثنين، عن هجوم صاروخي انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران باتجاه مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية لليمن.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة "إكس"، "في 14 يناير/كانون الثاني، في حوالي الساعة 4:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".



وأضافت أنه "تم إسقاط الصاروخ في محيط ساحل الحديدة من قبل مقاتلات أمريكية. فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".



يأتي ذلك بعد يومين من تعرض العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة للحوثيين لسلسلة من الغارات الأمريكية والبريطانية، استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين، بحسب الدولتين.



وعقب الهجمات أعلن الحوثيون في بيان على لسان متحدثهم العسكري، أن الغارات الأمريكية والبريطانية شملت محافظات (صنعاءَ والحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ)، وتسببت بمقتل خمسة وإصابة ستة آخرين من مقاتليهم، قبل أن تعلن الأحد ارتفاع عدد القتلى إلى ستة.



وحملّت الجماعة في بيانها أمريكا وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك الهجمات وقالت إنه "لن يمر دون عقاب"، مؤكدة أنها "لن تترد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر".

ومنذ عدة أسابيع، تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار".

