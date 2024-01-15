عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة السعودية تسمح بالحضور المختلط للعوائل والأفراد في هذه الأماكن المحظورة!!

الاثنين 15 يناير 2024 الساعة 10:35

المملكة العربية السعودية تقرر السماح لجميع الفئات “العوائل والأفراد” بدخول كافة المدرجات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع، والتي يُسمح فيها بدخول الأفراد فقط، في مباريات الدوري السعودي.

وقال نادي الاتحاد:”بناءً على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2024 تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات.