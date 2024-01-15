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لأول مرة السعودية تسمح بالحضور المختلط للعوائل والأفراد في هذه الأماكن المحظورة!!

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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة السعودية تسمح بالحضور المختلط للعوائل والأفراد في هذه الأماكن المحظورة!!

الاثنين 15 يناير 2024 الساعة 10:35

المملكة العربية السعودية تقرر السماح لجميع الفئات “العوائل والأفراد” بدخول كافة المدرجات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع، والتي يُسمح فيها بدخول الأفراد فقط، في مباريات الدوري السعودي.

 

 

 

وقال نادي الاتحاد:”بناءً على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2024 تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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