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مقيم عربي في السعودية يقتل 2 من أقاربه بطريقة صادمة ووحشية بسبب زوجته؟

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عدن - ياسمين التهامي - مقيم عربي في السعودية يقتل 2 من أقاربه بطريقة صادمة ووحشية بسبب زوجته؟

الاثنين 15 يناير 2024 الساعة 14:57

قام شاب يمني بقتل 2 من أقاربه بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

 

سبب الجريمة هو خلاف عائلي بعد قيام الشقيقين بترحيل أختهما المتزوجة من الجاني وإعادتها إلى اليمن.ليقوم بعدها الزوج، بإطلاق النار عليهما بسلاح فردي كان بحوزته، مؤديًا إلى وفاتهما على الفور.

 

وعقب ارتكابه الجريمة، قرر الجاني تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية السعودية، ليكون عرضة للعدالة بعد فعلته الشنيعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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