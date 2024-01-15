عدن - ياسمين التهامي - مقيم عربي في السعودية يقتل 2 من أقاربه بطريقة صادمة ووحشية بسبب زوجته؟

الاثنين 15 يناير 2024 الساعة 14:57

قام شاب يمني بقتل 2 من أقاربه بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

سبب الجريمة هو خلاف عائلي بعد قيام الشقيقين بترحيل أختهما المتزوجة من الجاني وإعادتها إلى اليمن.ليقوم بعدها الزوج، بإطلاق النار عليهما بسلاح فردي كان بحوزته، مؤديًا إلى وفاتهما على الفور.

وعقب ارتكابه الجريمة، قرر الجاني تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية السعودية، ليكون عرضة للعدالة بعد فعلته الشنيعة.