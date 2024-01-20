حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد وهم.. وشعبنا لا ينتظر منه خيرا

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، ووصفتها بأنها "وهم"، "لا ينطلي" على الفلسطينيين.



وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان، أن "بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية... لا ينطلي على شعبنا"، مشدداً على أن "بايدن شريك كامل في حرب الإبادة، وشعبنا لا ينتظر منه خيراً".



وتابع: "هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم".



وقال بايدن، أمس الجمعة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مستحيلة بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، مضيفاً أنهما ناقشا الأمر خلال محادثات.



ورداً على سؤال بشأن ما إن كان حل الدولتين "مستحيلاً" بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن: "لا ليس كذلك". وأضاف أن نتنياهو لا يعارض كلّ حلول الدولتين، مشيراً إلى أنّ هناك عدداً من الأنماط الممكنة، إذ إنّ بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست لديها قوات مسلحة.



وفي السياق، قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية، إنّ مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا أخيراً إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل، مشيرة إلى أنّ بايدن يجد أن هذه الفكرة "مثيرة للاهتمام".



وبحسب ما تنقل الشبكة عن شخص مطلع، فإن نتنياهو وبايدن ناقشا الصفات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية في محادثة "مفصلة وجادة"، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ بايدن خلال محادثتهما الهاتفية الجمعة، بأن تصريحاته بشأن رفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية، لم يكن يقصد فيها منع إقامة دولة فلسطينية.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت يوم الخميس بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب.



إلى ذلك، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين أمس، أن بايدن "ما زال يؤمن بأفق حلّ الدولتين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب الكثير من العمل الشاق".



وأضاف كيربي: "بعد انتهاء الحرب سنرى مع إسرائيل وشركائنا في المنطقة كيف سيكون حكم غزة"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة، وتدعم الهدن الإنسانية، لكنها تعتقد أن وقف إطلاق النار سيفيد حماس".



وفي ما يتعلق برفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية، قال المتحدث إنّه "ليس ضرورياً أن نتفق مع حلفائنا في كل شيء، ولا ننوي ليّ ذراع أحد لكن رؤيتنا هي تحقيق حل الدولتين".



ويأتي تصريح بايدن عن حل الدولتين في وقت يتصاعد فيه الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، واشتراط دول عربية مثل السعودية تحقيق تقدم ملموس بما يخص القضية الفلسطينية.



المصدر: فرانس برس+ العربي الجديد

