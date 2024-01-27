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عدن - ياسمين التهامي - اهتمي ببشرتك بدون تكاليف .. اعملي وصفة لبان الدكر الجبارة الفعالة في تفتيح وشد البشرة

لبان الدكر هو مادة تمتاز بخصائصها العلاجية والتجميلية، ويُستخدم للعناية بالبشرة وتفتيحها، وفي هذا الموضوع سنستعرض بعض الوصفات التي تستخدم لبان الدكر لتحقيق بشرة صافية ومشرقة، ومن الجدير بالذكر أن لبان الدكر له العديد من الميزات والفوائد للبشرة لذا اعملي وصفات لبان ادكر الجبارة واعتني ببشرتك.ماسك لبان الدكر لتفتيح البشرة

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي لبان الدكر مع الزبادي والعسل حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.تونر لبان الدكر للبشرة الدهنية

المكونات:

قطع صغيرة من لبان الدكر.

كوب من الماء.

الطريقة:

اغلي لبان الدكر في الماء لمدة 15 دقيقة.

صفي المحلول واتركيه حتى يبرد.

استخدميه كتونر يومي بعد تنظيف البشرة.ماسك لبان الدكر لعلاج البقع الداكنة

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

عصير نصف ليمونة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا.

طبقي الخليط على المناطق المتضررة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر.ماسك لبان الدكر للترطيب والتغذية

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

امزجي المكونات لتحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.ومن الجدير بالذمر أن مكون لبان الدكر هو عنصر طبيعي رائع للعناية بالبشرة، ويمكن استخدامه في عدة وصفات لتحقيق بشرة أكثر نضارة وإشراقًا، ومن الضروري اختبار هذه الوصفات على جزء صغير من البشرة قبل استخدامها بشكل كامل للتأكد من عدم حساسية البشرة تجاه أي من المكونات، وجربي هذه الوصفات الطبيعية واستمتعي بفوائدها المتعددة لبشرتك.