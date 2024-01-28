اخبار الخليج / اخبار اليمن

شبوة.. اندلاع حريق في مخيم للنازحين بعتق ولاضحايا

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع صباح اليوم الأحد، حريق في مخيم للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً في مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).
 
وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، إن حريقا اندلع في مخيم "المضلل" للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً في مدينة عتق، وأدى ذلك إلى احتراق مأوى ثلاث أسر.
 
وأضاف المصدر أن الحريق الذي يرُجح أنه بسبب ماس كهربائي، تسبب بأضرار مادية للأسر المتضررة، فيما لم تسجل أي أضرار بشرية.
 
ولفت المصدر إلى أن الدفاع المدني لم يتدخل لإخماد الحريق، فيما هرع مواطنون وسكان المخيم إلى إطفاء الحريق بجهود ذاتية.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا