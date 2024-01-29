اليمن.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن، قُبالة سواحل اليمن.



وقالت الجماعة في بيان لها أنها أطلقت مساء أمس الأحد، "صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية (lewis B puller) أثناء إبحارها في خليج عدن".



وزعم البيان أن السفينة المستهدفة كانت تقدم "الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية"، مشيراً أن الاستهداف يأتي ضمن الرد على الهجمات الأمريكية البريطانية التي تنفذها الدولتين في اليمن و "‏مساندة الشعب الفلسطيني".



ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأمريكي على البيان حتى اللحظة.



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

