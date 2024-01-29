ثالث حادثة خلال أيام.. مقتل شاب في كمين نصبه مسلحون حوثيون بالمصلوب جنوبي الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب من قبائل بني نوف في كمين نصبه مسلحون حوثيون بمديرية المصلوب جنوب غرب محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن)، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أيام.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين نصبوا كمينا للشاب (محمد مسعد الناصري النوفي)، في منطقة "كمنا" بمديرية المصلوب جنوب غرب الجوف، وأردوه قتيلاً على الفور.



وجاءت الحادثة بعد أيام من قتل المليشيا لمدنيين اثنين من أبناء القبيلة وقتل شاب من أسرة "المعطري"، ضمن سلسلة من الاعتداءات الحوثية التي تطال أبناء القبائل بهدف إخضاعهم لمشروعها الطائفي.

