لإنقاذ الشعب من المجاعة.. الغرفة التجارية بعدن تناشد لدعم العملة الوطنية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشدت الغرفة التجارية و الصناعية بعدن، قيادة التحالف العربي بوضع حد لتدهور العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية، والتي قالت إنها "سبّبت مجاعة وبؤس في جميع أرجاء وطننا الحبيب".

جاء ذلك في رسالة وجهتها قيادة الغرفة الى قيادة التحالف، مستعرضة ما يعانيه الشعب اليمني من ترد مستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة، مقابل التهدور المستمر في اسعار العملة.

وقالت الغرفة إنها تتابع بحزن وألم كبيرين ما آلت اليه الأوضاع، وما لحق بالمواطنين من فقر وجوع وبؤس وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء، واقتصار الكثير من الأسر على وجبة واحدة في اليوم لاتكاد تسد الرمق.

وفي الوقت الذي قالت إنها تشعر بالكثير من القلق لتبعات الوضع الحالي، والذي سيقود حتما للكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصاديه والاجتماعية، والتي باتت وشيكة، وبدأت بعضها تلوح في الأفق، مؤكدة في هذا السياق أن هذا "تطور خطير لايمكن التنبؤ بتبعاته وانعكاساته".

وأعربت الغرفة عن أملها من قيادة التحالف في التدخل لدعم العملة اليمنية وايقاف تدهورها، حتى ينعكس ذلك بشكل ايجابي وسريع على ايقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس، وتحسين معايشهم، والسيطرة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة التدهور المستمر للعملة.

وقال بيان الغرفة، "إننا إذ نكتب لكم، ونطلب نجدتكم وتدخلكم السريع والفاعل؛ فإننا على ثقة مطلقة بأنكم أهل لذلك، وتشهد لكم مواقفكم المبدئية وعطاؤكم المستمر مع اشقاؤكم اليمنيين، ونحن على أبواب شهر الخير رمضان المبارك".

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه العملة الوطنية تراجعا مستمرا هو الأدنى منذ عامين، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق الشرعية إلى 1624 ريالا للبيع و 1612 للشراء.

