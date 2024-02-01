الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ باليستي وثلاث طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه خليج عدن

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إسقاط صاروخ باليستي وثلاث طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم مساء الأربعاء، باتجاه خليج عدن، كما استهدف محطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة وتدمير 10 مُسيّرات.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان " في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت صنعاء، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت المدمرة "يو أس أس كارني" من إسقاطه بنجاح".



وأضافت "سنتكوم" أنه بعد أقل من ساعة، 9:10 مساءاً "أسقطت "يو أس أس كارني" ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها".



وأوضحت أن العملية تمت من دون وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.



وفي بيان منفصل أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف "محطة تحكم أرضية للطائرات المسيّرة تابعة للحوثيين و10 طائرات مسيّرة أخرى (...) شكلت تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن القوات البحرية الأميركية في المنطقة".



وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أفادت، ليل الأربعاء/ الخميس، بأن ضربات أميركية بريطانية استهدفت منطقة الجبانة بمدينة الحديدة.



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مادفع الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

