حجة.. انفجار لغم حوثي يتسبب ببتر قدمي ويد طفل في "حيران"

المنامة - ياسر ابراهيم - انفجر لغم من مخلفات مليشيا الحوثي، بطفل كان يرعى أغنامه في منطقة محررة بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).



وقال مصدر محلي، اليوم الخميس، إن الطفل (عمر ساحلي ـ ١٥عاماً) الذي كان يرعى أغنامه في مديرية حيران انفجر به لغم من مخلفات مليشيا الحوثي ما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة.



وأضاف المصدر أن الطفل "ساحلي" فقد قدميه وقد بترت من منتصفهما، كما بترت أطراف إحدى يديه، وذلك في أحدث ضحايا الألغام الحوثية التي تستهدف ملايين اليمنيين.



وترفض مليشيا الحوثي الكشف عن خرائط الألغام التي زرعتها على نطاق واسع في عدة محافظات يمنية، ويسقط بشكل يومي عدد من الضحايا الأبرياء بمافيهم الأطفال والنساء والمسافرين والرعاة بانفجارات تلك الألغام التي تقدرها الحكومة اليمنية بأكثر من مليوني لغم.

