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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. الجوازات السعودية تبداء تطبيق هذه الخدمة على جميع المقيمين !!

في سيرها نحو تطبيق مرتكزات رؤية 2030 ضمن اختصاصاتها، وتماشياً مع مسيرة ثورة التقني والاتصالي التي تزداد يوماً بعد آخر؛ فإنها تعمل المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية؛ على رقمنة خدماتها وتسهيل تسخيرها بين أيدي المواطنين والمستفدين منها بسلاسة ويُسر عبر منصة إلكترونية ورقمية جامعة لها، وتتمثل هذه المنصة بتطبيق خدماتي الجوازات السعودية الذي يُعد بمثابة باكورة تطبيقات المديرية ويُعبّر عن مواءمتها للتطورات التقنية ومعاصرتها لمستجدات الاستخدام الأسلس والأجدى.في هذا المقال؛ سنعرّف ما هو تطبيق الجوازات خدماتي، ونوضح ما هي الفئات التي يستهدفها تطبيق خدماتي الجوازات السعودية، كما سنستعرض خدمات الجوازات التي يمكن الحصول عليها عن طريق التطبيق، وسنشرح كيفية استخدام تطبيق المديرية العامة للجوازات خدماتي للاستفادة منها على النحو الأفضل والأمثل، وكذلك فسنبيّن رسوم خدمات تطبيق خدماتي الجوازات السعودية بإيجازٍ وافٍ أيضاً.ما هو تطبيق خدماتي الجوازات السعودية؟

تطبيق خدماتي الجوازات السعودية هو تطبيق يقدم خدمات المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على نحو رقمي وإلكتروني بحيث يمكن للمتعاملين إجراء تعاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى مقرات المديرية وتعبئة النماذج الورقية، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات المديرية، ويمكن تحميل التطبيق على نظام iOS عن طريق App Store أو على أجهزة أندرويد عن طريق بلاي ستور بكل سهولة ويُسر والشروع في الاستفادة من الخدمات عبر تقديم البيانات والمعلومات التي ينبغي تقديمها وتعبئتها إلكترونياً واستلام النتائج المرجوة أو المطلوبة في المقابلالفئات المستهدفة من تطبيق خدماتي الجوازات

توجه المديرية العامة للجوازات خدماتي لفئتين رئيسيتين تتمثل الأولى منهما بفئة الجمهور بما يشمل كُلاً من الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، وخدماتي الجوازات أفراد، فيما تتبدّى الفئة الثانية بمنسوبي مديرية الجوازات السعودية على وجه الخصوص، ويتيح التطبيق لكُلٍ من الفئتين ما تحتاجه من الخدمات التي تلائمها بشكلٍ دقيق ومثالي.خدمات تطبيق خدماتي الجوازات

يقدم تطبيق خدماتي الجوازات السعودية حُزمة وفيرة من الخدمات الالكترونية المتعلقة بمعاملات مديرية الجوازات، جنباً إلى جنبٍ مع المزيد من الخدمات الاستعلامية والمعرفية، مما يجعل التطبيق بمثابة منصة موحدة لكافة الخدمات الالكترونية والاستعلامية التي تقدمها مديرية الجوازات السعودية، وذلك مع الإشارة إلى أنها ستتم إضافة المزيد من الخدمات تباعاً لتحقيق هذه الغاية التي تسعى لها المديرية بشكلٍ كاملٍ ومتكامل، وفي ما يلي تفصيلاً وافياً لكل خدمات الجوازات المتوفرة على تطبيق خدماتي:تنقسم الخدمات الالكترونية على تطبيق خدماتي الجوازات إلى 3 أقسام وهي التالية:

خدمات المديرية

يشمل هذا القسم ما يلي من الخدمات:

أحقية القيام بالحج

حجز موعد

استعلام عن العمالة الجديدة في خدماتي الجوازات

صلاحية التأمين الصحي للمقيمين

الاستعلام العام عن بصمة

الاستفسار عن وصول العمالة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

الانتقال لتطبيق مقيم

الانتقال لتطبيق أبشرالاستعلام عن معاملة

يشمل هذا القسم ما يلي من الخدمات:

استعلام برقم القيد

الإجراءات الأمنية

الاستعلام عن معاملة فقدان الجواز السعودي

الخدمات الالكترونية للمنسوبين

يشمل هذا القسم ما يلي من الخدمات:

طلبات الإجازات في خدماتي الجوازات

التنقلات

الانتدابات

كما يشتمل تطبيق خدمات الجوازات على مزيد من الخدمات الاستعلامية والمعرفية التي تتضمن ما يلي:

الإجراءاتإجراءات السعوديين

تشمل هذه الخانة كُلاً مما يلي من الخدمات:

خطوات إصدار أو تجديد جواز السفر في منصة ابشر أو عن طريق البريد السعودي

إجراءات استخراج تصريح السفر للأولاد أقل من (21) عاماً من خدمة ابشر وإدارة الجوازات

إجراءات فقدان أو تلف أو سرقة جواز السفر داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي من خدمة ابشر وإدارة الجوازات

إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون أو الطفل أقل من 15 سنة

إجراءات إصدار أو تجديد جوازات وتصاريح السفر لذوي الظروف الخاصةتعليمات جواز السفر السعودي

إدارات الجوازات التي تمنح جوازات السفر

روابط مهمة للمسافرين

تسجيل العنوان الوطني

إجراءات تجديد جوازات السفر للمقيمين خارج المملكة والمبتعثين

إجراءات المستثمرين في خدماتي الجوازات

تشمل هذه الخانة كُلاً مما يلي من الخدمات:

إصدار إقامة جديدة

تجديد الإقامة

تأشيرة خروج وعودة

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

تأشيرة خروج نهائيتأشيرة خروج نهائي

تمديد الزيارة

تعديل البيانات

تعديل مسمى

نقل المعلومات

نقل خدمات وتعديل المهنة

إضافة تابع لرب الأسرة

فصل تابع بإقامة مستقلة

بدل فاقد للجواز

بدل فاقد للإقامة

تمديد تأشيرات السفر

طلب نسخة من سجل الوافد والمنشأة

البصمة الحيويةالإجراءات للوافدين

تشمل هذه الخانة كُلاً مما يلي من الخدمات:

إجراءات الإقامة لغير المسجلين وذلك عبر خدمتي (مقيم أو أبشر)

إجراءات تأشيرات السفر لغير المسجلين وذلك بواسطة خدمتي (مقيم أو ابشر)

إجراءات طلب نقل الخدمات

إجراءات طلب نقل خدمات الزوجة

إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة

إجراءات طلب تعديل المهنة

إجراءات طلب نقل المعلومات من الجواز القديم إلى الجديد

إجراءات طلب تصريح حج للمقيمين

إجراءات فقدان جواز سفر الوافد

إجراءات تقديم بلاغ تغيب عن العمل للعمالة المنزليةإجراءات إشعار تبليغ تبليغ عدم نقل الخدمات

التعليمات التي يجب اتباعها عند سفر مكفول بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد

تعليمات استحصال المقابل المالي عن المرافقين والمرافقات للعاملين والوافدين في القطاع الخاص

تعليمات المستفيدات من قرار الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات

تعليمات تسلم العاملات المنزلية من النساء في المطارات

كيفية استخدام تطبيق خدماتي الجوازاتيعرض لك تطبيق خدماتي في الصفحة الرئيسية كافة الخدمات التي يقدمها والتي أوضحناها سابقاً، ولدى اختيارك أياً منها؛ فإنه يقودك إلى المكان المناسب الذي يُمكنك الاستفادة من الخدمة عبره، سواء من خلال التطبيق نفسه أو بواسطة نافذة أخرى مثل منصة أبشر أو مقيم أو غيرهما، وتتجلى كيفية استخدام التطبيق والاستفادة من ميزاته ببعض الخطوات البسيطة والسلسة وهي التالية:

الدخول لموقعالدخول لموقع بوابة وزارة الخارجية (أبشر)

اختيار تسجيل مستخدم جديد

تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية، ورقم الجوال، واسم المستخدم، وكلمة السر، والبريد الإلكتروني)

يتم التحقق من البيانات وإرسال رقم التحقق على الجوال المسجل

أدخل رمز التحقق

يتم إنشاء حسابك بنجاح هنا ويمكنك الاستفادة من الخدمات الالكترونية بعد التفعيل، ولتفعيل حساب أبشر يتعين عليك القيام بما يلي:التفعيل عن طريق أجهزة الخدمات الذاتية الموزعة على المجمعات الحكومية والتجارية على امتداد مُدن المملكة

التفعيل عن طريق المصارف أو البنوك السعودية (وذلك عبر القنوات البنكية المختلفة، أو الموقع الإلكتروني للبنك، أو أجهزة الصراف الآلي، أو الهاتف المصرفي، أو تطبيق البنك المتوفر على الأجهزة الذكية)

التفعيل عن طريق زيارة أقرب موقع أو فرع تابع لمديرية الجوازات السعودية لتفعيل الخدمة

رسوم خدمات تطبيق خدماتي الجوازات السعوديةتختلف رسوم الخدمات تِبعاً لنوعها وفئتها، وتتمثل هذه الرسوم على النحو الآتي:

إضافة تابع من مواليد المملكة: مجاناً

تأشيرة خروج نهائي: مجاناً

إصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية: مجاناً

تمديد تأشيرة الزيارة: 100 ريال سعودي

إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة 5 سنوات: 300 ريال سعودي

إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة 10 سنوات: 600 ريال سعودي

إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة: 200 ريال سعودي لسفرة واحدة ولمدة شهرين كحدٍ أقصى100 ريال سعودي عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة

تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية: 300 ريال سعودي

تأشيرة الدخول لمرة واحدة: 2000 ريال سعودي لمدة ثلاثة أشهر

تأشيرة الدخول المتعدد: 3000 ريال سعودي لمدة ثلاثة أشهر

إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع، راعي) للأفراد: 600 ريال سعودي

إصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات: 650 ريال سعودي

تعديل المهنة: 1000 ريال سعودي

إضافة تابع أو مولود خارج المملكة: 2000 ريال سعودي

نقل الكفالة للمرة الأولى: 2000 ريال سعودي

نقل الكفالة للمرة الثانية: 4000 ريال سعودي

نقل الكفالة للمرة الثالثة: 6000 ريال سعودي