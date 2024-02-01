شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك" يسلم جوائز اليوم الختامي للمعرض الوطني الأول للبن في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن، اعلام البنك
سلمت اليوم الخميس بإدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" فرع vip ، بعدن جوائز اليوم الختامي للمعرض الوطني الأول للبن، التي تبناها كاك بنك ووزعت القسائم للجمهور وتم السحب على المسرح في اليوم الختامي للمعرض.
وأسفرت نتائج السحب على كوبونات المشاركين بالمسابقة عن فوز الأرقام التالي بالجوائز وعلى النحو التالي:
الفائزين بجائزة الفئة الأولى:
أصحاب الأرقام : 727 ، 1663 ، 2548
الفائزين بجائزة الفئة الثانية:
صاحب الرقم: 328
الفائزين بجائزة الفئة الثالثة:
صاحب الرقم: 3821
وكانت الجوائز عبارة عن (منظومة شمسية متكاملة) وكان الغرض من ذلك ملامسة الجوائز المقدمة لاحتياج المواطن في عدن بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء.
وحسب اللجنة المنظمة للمسابقة بكاك بنك فقد تم توزيع ما يقارب من 5000 كوبون على زائري المعرض وبعدها تم سحب 5 فائزين للفوز بالجوائز.
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