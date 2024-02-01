شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تمنح الباحث غسان قاسم علي درجة الماجستير بامتياز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | عادل حمران

نال الباحث، غسان قاسم علي اليوم، درجة الماجستير التنفيذي بتقدير ممتاز من جامعة عدن كلية العلوم الإدارية دراسته الموسومة بـ"أثر القيادة الاستراتيجية في تحقيق النجاح الإستراتيجي دراسة حالة بالتطبيق على القيادات الإدارية لدى ديوان محافظة عدن".

وحظيت الدراسة المقدمة من الباحث غسان ومضامينها والنتائج التي توصّلت إليها والتوصيات الصادرة عنها، بإشادة لجنة المناقشة، المكونة من: أ.مشارك.د/ وهيب مهدي عزيبان رئيسا و أ.مساعد.د/عبدالله محمد بن حويل مشرفا علمياً و أ.مشارك.د/سالم عبدالله الضريبي عضوا، مثمنين الجهود المبذولة من قبل الباحث وحرصه على وضع بصمته وجهوده في كل مضامين وفصول الدراسة.

وحضر المناقشة عدد من القيادات المدنية والعسكرية، ونشطاء ورجال اعمال، وصحفيين وعدد من زملاء ورفاق واصدقاء الباحث وعدد من الاكاديميين والطلاب في جامعة عدن.