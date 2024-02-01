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عدن - ياسمين التهامي - 4 وصفات سحرية بمواد طبيعية للتخلص من تجاعيد الرقبة بكل سهولة في المنزل

كل سيدة تحرص أن تجعل بشرتها ناعمة ولامعة بدون أي تجاعيد، وتهتم باستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تزيد من ثقتها بنفسها ولحماية البشرة من علامات التقدم في العمر، ويوجد بعض السيدات اللائي تحرص على استخدام منتجات العناية بالبشرة بمكونات طبيعية، لحماية الرقبة من التجاعيد التي قد تحدث بسبب نقص في مستوى إنتاج الكولاجين في الرقبة، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تخلص السيدة من تجاعيد الرقبة.

الأناناس من الفاكهة المفيدة بشكل كبير سواء عند تناولها أو عند استخدامها للبشرة، لأن عصير الأناناس يحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين c، الذى يساهم في منع ظهور أي تجاعيد للرقبة، ومن خلال استخراج عصير الأناناس، وتدليكه على الرقبة، ويتم ترك عصير الأناناس على البشرة لمدة تصل إلى 15 دقيقة، مع غسل الرقبة بالماء البارد، وتكرر العملية لمدة 3 شهور للحصول على النتيجة المرجوة.

- اللوز:

اللوز يحتوى على كمية كبيرة من الحديد والزنك والكالسيوم وفيتامينات متعددة، وهو يعتبر من أفضل المكونات لحماية الرقبة من أي تجاعيد، عن طريق أخذ القليل من اللوز ونقعه في اللبن طوال الليل، ثم بعد ذلك يتم خلطه لعمل معجون ويتم وضعه على الرقبة، وبعد أن يجف يتم غسل الرقبة بالماء البارد، ويمكن تدليك الرقبة بزيت اللوز كطريقة أخرى للحماية.

3- زيت الزيتون:

زيت الزيتون يحتوى على مضادات الأكسدة التي تساهم في منع ظهور علامات التجاعيد والخطوط الدقيق على الرقبة وبشرة الوجه، ويحتوى على فيتامين أ ، و هـ الذى يجعل البشرة أكثر شبابا، عن طريق تسخين القليل من زيت الزيتون وتدليك الرقبة به، وتركه عليها طوال الليل، مما يساهم في منع تجاعيد الرقبة ويعطى شكل أكثر شباب.

4- الزنجبيل والعسل:

يعرف كل من الزنجبيل والعسل على أنهما يحتويان على مضادات للوقاية من الشيخوخة، عن طريق نقع الزنجبيل ووضعه في الماء لبعض الوقت، ثم طحنه، ويتم إضافة ملعقة من العسل إلى عجينة الزنجبيل ويتم تدليك الرقبة لمدة 5 دقائق، لمنع ظهور أي تجاعيد على الرقبة