مأرب.. النيابة تستدعي مسؤول حكومي سابق للرد على واقعة سب وتشهير

المنامة - ياسر ابراهيم - استدعت النيابة العامة في محافظة مأرب، وزير الشباب والرياضة الأسبق مدير مؤسسة "DeepRoot" رأفت الأكحلي، للرد على دعوى موجهة ضده.

وقالت وثيقة صادرة عن النيابة العامة بمأرب موجهة إلى صحيفة 26 سبتمبر الرسمية، إن المحكمة قررت النشر في الصحيفة عبر ثلاث أعداد متوالية لإبلاغ "رأفت الأكحلي" مدير مؤسسة ديب رووت؛ للحضور إلى المحكمة، للرد على بلاغ دعوى "سب وتشهير".

وحسب بلاغ النيابة، فإنها ستعتبر مدير مؤسسة ديب رووت "رأفت الأكحلي" فارًا من وجه العدالة، إن امتنع عن الحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر البلاغ وستشرع في محاكمته غيابيًا.

ورفع الناشط البارز في حملة وين الفلوس لن نصمت، الدكتور "عبدالقادر الخراز" دعوى ضد رأفت الأكحلي يتهمه فيها بواقعة سب وتشهير.

حيث عقدت المحكمة جلستها اليوم في ظل بلاغ سابق للمتهم رافت الاكحلي والذي لم يحضر ولم يستجب للبلاغ السابق

وتحقق المحكمة الابتدائية مأرب في القضية التي تتعلق بواقعة سب وتشهير من قبل رأفت الاكحلي، حيث نشر أن الدكتور الخراز فارًا من وجه من العدالة وكال له الفاظ غير لائقة.

وتنظر محكمة في مأرب في قضيتي تشهير رفعهما "رأفت الأكحلي وعبدالقادر الخراز" على خلفية نشر معلومات بوسائل التواصل الاجتماعي عن قضايا فساد مالي، ونهب منظم لأموال المانحين منذ أشهر.

ويتبادل الطرفان الاتهامات، لكن الدكتور الخراز يحضر جلسات المحاكمة، بينما يمتنع الأكحلي عن الحضور وفق بلاغ النيابة العامة.