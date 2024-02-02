شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة امـام عينيك . ملعقة واحدة فقط من هذا الخليط يكبح الشهية ويتخلص من الوزن الزائد بفعالية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معجزة امـام عينيك . ملعقة واحدة فقط من هذا الخليط يكبح الشهية ويتخلص من الوزن الزائد بفعالية!!

كشفت دراسات حديثة عن وصفة طبيعية فعّالة لتقليل الشهية ودعم جهود فقدان الوزن. الوصفة، التي تتميز بسهولة تحضيرها، تعتمد على مكونين أساسيين: السفرجل والقرفة. هذا الخليط ليس فقط يساعد على كبح الشهية، بل يسهم أيضًا في تحسين عملية الهضم والتحكم في مستويات السكر في الدم.

السفرجل، المعروف بمحتواه العالي من الألياف، يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في التقليل من الرغبة المفرطة في تناول الطعام.من ناحية أخرى، تساهم القرفة في تسريع عملية الأيض وتوازن مستويات السكر في الدم، مما يعزز عملية التحكم في الوزن.

لتحضير هذا الخليط، يتم استخدام 2 من السفرجل متوسطتي الحجم، ملعقة صغيرة من القرفة، ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من العسل للتحلية.يتم بشر السفرجل وطهيه مع القرفة (والعسل حسب الرغبة) على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة. ينصح بتناول حصة واحدة يوميًا من هذا الخليط، أو ملعقة واحدة قبل الوجبات بنصف ساعة للمساعدة في تقليل الشهية ودعم جهود التحكم في الوزن.