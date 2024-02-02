عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول ظهور للشاب السعودي الذي ترك المشائخ والدعاة وقصر لحيته وتحول إلى إعلامي..ا!؟

الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 16:32

كشف الإعلامي ناصر الغامدي عن سبب تركه لمجال الدعاة وتوجهه لصناعة المغنيين.

وقال الغامدي : المشايخ على عيننا وراسنا ولهم كل الاحترام والتقدير ولكن أحيانا لما اختلطت مع بعض الدعاة وانصدمت من بعض الأشياء اللي أنا شفتها، بعضهم ليسوا قدوات.

وتابع: أما بالنسبة للمغنيين الذين صنعتهم فهم عبدالله الخشرمي سعد الكلثم اللي شارك في سعودي أيدول، وزيد بن سابر.https://twitter.com/maka85244532?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1753166998719131775%7Ctwgr%5E206227700e6cfdb671b55c1fe15bdf33e4b4a740%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F76243%2F