شكرا لقرائتكم خبر عن ما أفضل الأوقات لقياس نسبة السكر في الدم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادًة ما يوصي الطبيب المرضى بضرورة قياس نسبة السكر في الدم كما يؤكد الأطباء على التوقيتات الأفضل للقيام بذلك، وهذا سوف يختلف من شخص لآخر

المهم بشكل خاص فحص نسبة السكر في الدم عندما يعاني الشخص من أعراض انخفاض أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، حسبما نشر موقع "WebMD".عند انخفاض سكر الدم

يعاني معظم مرضى السكري من أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم عندما يكون القياس أقل من 70 ملجم/ ديسيلتر.

عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، يرسل الجسم إشارات تدل على حاجته للطعام، وتشمل الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

- الضعف.

-الدوخة.

- الجوع الشديد.

- الشعور بالرعشة.

-التعرق.عندما يكون لدى الشخص هذه الأعراض، من المهم فحص نسبة السكر في الدم لمعرفة ما إذا كانت مستوياته منخفضة ومدى انخفاضها، وحينها يحتاج إلى تناول الكربوهيدرات والسكر، مثل الموز أو عصير التفاح.

عند ارتفاع سكر الدم

بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري، عادة ما يكون قياس السكر في الدم مرتفعًا إن أعلى من 180 ملجم/ديسيلتر.

، فإن معظم مرضى السكري لا يشعرون بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم حتى يصل مستواهم إلى 250 ملجم/ ديسيلتر أو أعلى.

من المهم قياس نسبة السكر في الدم إذا كان الشخص يعاني من زيادة العطش أو الجوع وكثرة التبول والصداع وضبابية الرؤية.عند الاستيقاظ

يُعرف مستوى السكر في الدم في هذا الوقت باسم الجلوكوز الصائم، ويمكن أن يساعد في تقييم مستوى السكر في الدم لدى الشخص خلال الليل، خاصة إذا قام أيضًا بقياس نسبة السكر في الدم قبل الذهاب إلى السرير.

قبل وبعد الوجبات

قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد تناول الوجبة يساعد على معرفة كيفية تناول جرعة الأنسولين.قبل الذهاب إلى النوم

قياس نسبة السكر في الدم قبل الذهاب إلى النوم يمكن أن يكشف عن احتمالية انخفاض أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأن حدوث ذلك أثناء النوم قد يسبب غيبوبة دون أن يشعر المحيطين بذلك