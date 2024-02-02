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يزيد بن سلمان - شبوة - "

عدن - خاص

تنظم مؤسسة الرابطة الاقتصادية غدا السبت، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان (النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن .. التحديات والحلول المتاحة) برعاية وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، وإشراف مؤسسة موانئ خليج عدن.

وأكد رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي، أن الورشة تكتسب أهميتها من أهمية ميناء عدن باعتباره بوابة مدينة عدن والبلد عموماً مع العالم، مشيراً أن ميناء عدن كان همزة وصل حضارية وتجارية وإنسانية أثر وتأثر ببقية دول العالم.

وتطرق الدكتور الملعسي، إلى أن الميناء تأثر بالظروف الاستثنائية الراهنة، وهو الأمر الذي سيتم استعراضه من خلال أوراق العمل التي ستقدم في الورشة.

وستخرج الورشة بعدد من التوصيات التي من شأنها بحث الحلول التي ستعيد الميناء لمكانته ونشاطه التجاري.