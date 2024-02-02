الحوثيون يتحدثون عن غارات أميركية بريطانية على منطقة الجر بمحافظة حجة

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة شمال غرب اليمن.



وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ 7 غارات منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة".



ولم يصدر تعليق أمريكي أو بريطاني بشأن القصف الذي أعلنته الجماعة حتى اللحظة.



ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة بين الحين والأخر، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر..

