شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة "ربانية" 6 أطعمة خارقة لتعزيز قوة الذاكرة ومنع النسيان تماماً .. تعرف عليها الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6 أطعمة خارقة لتعزيز قوة الذاكرة ومنع النسيان تماماً .. تعرف عليها الآن

أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أن هناك بعض الأطعمة والمكونات الغذائية التي تساعد في تحسين الذاكرة بشكل كبير وتعمل على تقويتها .

هذه الأطعمة الطبيعية تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي بشكل عام وتحتوي على قيمة غذائية عالية من مضادات الأكسدة والأوميجا 3 ، التي تقاوم الشوارد الحرة وتؤخر من الشيخوخة .

كما تساعد في الوقاية من ألزهايمر وتحسن عمل الجهاز العصبي . إليك بعض هذه الأطعمة والتي حرصنا على أن نستعرضها معك عزيزتي من خلال هذا المقال ، فتابعينا .

6 - البنجر

البنجر من أهم الأطعمة التي تعزز من قدرة الذاكرة ، فهو يتمتع بقوائده المذهلة في حماية الإنسان من التعرض للإصابة بمرض الزهايمر فقد أثبت البنجر قدرته الفعالة في تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها مع التقدم في العمر ، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تعزز من القدرة على التركيز ، وتنشيط وظائف الدماغ .

5 - الأفوكادو

الافوكادو من أهم أنواع الفواكه الطبيعية التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية في تحسين القدرات العقلية ، والتي تعمل على زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة . كما أن الأفوكادو من الفواكه الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والتي تعتبر فعالة بشكل خاص في تحسين وظائف الدماغ ، وتحسين الصحة العصبية ، وزيادة التركيز والإنتباه والقدرة على الاستيعاب والإدراك .

4 - سمك السالمون

من المأكولات البحرية اللذيذة التي تقوي الذاكرة وتنشط الخلايا العصبية لدى الإنسان وجبة سمك السالمون ، يحتوي هذا النوع من السمك على قدر كبير من الأحماض الدهنية وأحماض الأوميغا 3 ، والتي تقوم بدورها في تقوية الذاكرة وتحد من شرود الذهن ، وتحسن القدرات العقلية بشكل عام . كما يحتوي سمك السلمون على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تجديد الخلايا العصبية وتقوية أنسجة المخ وإصلاح التالف منها ، وبالتالي فإن وجبة من سمك السلمون على فترات منتظمة يمكنها أن تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر على الدى البعيد .

3 - الشوكولاتة

تتمتع الشوكولاتة بطعم رائع وحلو المذاق ، ومن منا لا يحب الشوكولاتة ويعشق طعمها اللذيذ ! فالشوكولاتة تساهم في تقوية الذاكرة وتعمل على تنشيطها بشكل كبير ، وبالأخص الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات والفلافونويدات ، التي تعزز من تدفق الدم إلى خلايا للخ ، وبالتالي فهي تعتبر من الأغذية الهامة التي تعمل على تقوية الذاكرة وتحسن من التركيز والإنتباه بشكل كبير . قومي بإضافة الشوكولاتة الداكنة إلى الوجبات الغذائية خلال اليوم للحد من النسيان ولتعزيز التذكر بصفة عامة .

2 - السبانخ

تلعب الخضروات الورقية الطازجة دورا كبيرا في تعزيز القدرة على التذكر والحد من النسيان . من أهم هذه الخضروات السبانخ ذات الأوراق الداكنة . فهي من المصادر الطبيعية الممتازة الغنية بأحماض الأوميغا 3 التي تعمل على تغذية الخ وتزيد من قدراته على أداء مهامه الوظيفية ، وتحتوي السبانخ ايضا على نسبة عالية من العادن الرئيسية الهامة مثل الحديد التي يقوم بدوره في تجديد خلايا الخ والأعصاب وتنشيط الذاكرة بشكل كبير .

1- عين الجمل أو الجوز

عين الجمل أو الجوز يتصدر قائمة الأطعمة التي تقوي الذاكرة ، حيث يعتبر عين الجمل واحدا من أهم أنواع المكسرات التي تزيد من قوة الذاكرة وتحسن الانتباه والاستيعاب بشكل كبير . حيث أن حبة عين الجمل تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والألياف الغذائية التي تحسن القدرات الذهنية وتحد من الإصابة بمرض الزهايمر . كما يحتوي الجوز أو عين الجمل على نسبة ممتازة من أحماض الأوميجا 3 ، ومواد مضادة للأكسدة تفيد كثيرا الجهاز العصبي والمراكز المسؤولة عن الذاكرة .