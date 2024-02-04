عدن - ياسمين التهامي - مقيم في السعودية يقتحم منبر المسجد ويلقي خطبة الجمعة بديلا عن الامام ..سيصدمك السبب؟

الأحد 4 فبراير 2024 الساعة 20:18

اثار شاب يمني الاعجاب في احدى مساجد الرياض عقب صعوده للمنبر وادائه لخطبة الجمعة.

وتداول ناشطون فيديو للشاب اليمني عبدالرحمن المحياء في إحدى المساجد داخل الرياض، حيث قام باداء خطبة الجمعة بالقاء واتزان وثقة امام الحاضرين نال استحسان الجميع.وبحسب ناشطون فان الشاب المحياء قام بخطبة الجمعة وهو مريض يعاني من صمامات القلب وذلك عقب تاخر خطيب المسجد الاساسي مادفعه ذلك للصعود على المنبر وادائه للخطبة التي نالت استحسان الجميع .