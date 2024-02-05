الرئاسي يعين رئيس جديد للحكومة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الدكتور احمد بن مبارك رئيس لمجلس الوزراء عدن ـ سبأنت : صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٥٦) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم. وقضت المادة الثالثة والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. https://sabanew.net/upload/thumbs/170715576524418034.jpg https://sabanew.net/viewstory.php?id=106337

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