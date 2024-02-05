اليمن.. قرار رئاسي بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبدالملك

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الإثنين، قرارا جمهوريا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قضى بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، فيما قضت المادة الثانية باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم.

ويشغل رئيس الوزراء الجديد أحمد بن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين منذ 18 ديسمبر 2020، وقبل ذلك كان سفيرا لليمن لدى الولايات المتحدة منذ يوليو 2015.



كما أصدر الرئيس العليمي قرارا أخر بتعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفق الوكالة.

يشار إلى أن عبدالملك يشغل منصب رئيس الحكومة منذ 15 أكتوبر 2018 بناء على قرار تعيينه من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وعقب القرار بارك معين عبدالملك لأحمد عوض بن مبارك نيله ثقة القيادة السياسية وتحمل عبء رئاسة الحكومة، متمنيا له التوفيق في إدارة المسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية.

وقال عبدالملك عبر منصة "إكس" مخاطبا اليمنيين: "يعلم الله أني ما ادخرت جهدا أو سبيلا لخدمتهم وإني ما أردت في كل قرار وجهد وفعل إلا تحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على تماسك الدولة وتحقيق أهداف معركتنا المصيرية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب".

