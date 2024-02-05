تقارير: ادميرال إيطالي سيقود مهمة للاتحاد الأوروبي لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت تقارير لوسائل إعلام غربية، بأن بعثة الاتحاد الأوروبي التي ستنسق مع الجهود العسكرية الأمريكية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجوم المسلحين الحوثيين، ستكون تحت قيادة أميرال إيطالي.



وتدرس إيطاليا أيضًا إرسال طائرات استطلاع بالإضافة إلى الفرقاطة ITS Frederico Martinengo كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى"اسبيدس" ومن المتوقع إطلاقها بحلول 19 فبراير، حسبما ذكرت رويترز يوم الجمعة.



ولم يتم الكشف عن اسم الأدميرال الذي سيتولى قيادة المهمة. حيث ستحل الفرقاطة مارتينينجو محل الفرقاطة الإيطالية آي تي ​​إس فيرجينيو فاسان الموجودة بالفعل في المنطقة منذ ديسمبر.



وقد وافقت سبع دول أوروبية على الأقل، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، على إرسال سفن حربية أو طائرات أو تقديم مساهمات أخرى لمهمة الاتحاد الأوروبي، والتي ستنسق مع عملية "حارس الرخاء" التي تقودها الولايات المتحدة ضد المسلحين الحوثيين في اليمن.



لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إنه على الرغم من أن مهمة 'أسبيدس' ستقوم بحماية السفن واعتراض هجمات الحوثيين، فإنها لن تشارك في الضربات العسكرية على الجماعة في اليمن.



وشنت الولايات المتحدة ضربات انتقامية في الأسابيع القليلة الماضية ضد الحوثيين المدعومين من إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد إن القوات الأمريكية والبريطانية هاجمت يوم السبت 36 موقعًا للحوثيين في 13 موقعًا في اليمن، مستهدفة منشآت تخزين تحت الأرض وأنظمة صواريخ ومواقع تخزين وعمليات الطائرات بدون طيار والرادارات والمروحيات.



وكانت هذه أكبر ضربة ضد الحوثيين منذ عملية مشتركة مماثلة في 11 كانون الثاني/يناير لإضعاف قدرات الجماعة، حسبما أفادت صحيفة ستارز آند سترايبس في 12 كانون الثاني/يناير.



ومن المتوقع أن تتولى اليونان القيادة العامة لأسبيدس، التي قدمت لها دول الاتحاد الأوروبي دعما مبدئيا الشهر الماضي. وذكرت رويترز يوم الجمعة أن مقر القيادة سيكون في مدينة لاريسا، على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن القيادة اليونانية للعملية.



وصرح وزير الدفاع جويدو كروسيتو للمشرعين الإيطاليين يوم الخميس بأن تدهور الوضع في البحر الأحمر قد يهدد الأمن في البحر الأبيض المتوسط ​​ويضر بالاستقرار الاقتصادي في إيطاليا.

