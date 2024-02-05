صنعاء.. وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح شركة "برودجي" وإطلاق سراح مديرها من سجون الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ موظفو شركتي برودجي سيستمز وميدكس كونكت وأسرة بيت الحرازي، الإثنين، وقفة احتجاجية جديدة، في صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح مدير الشركتين عدنان الحرازي المختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ مطلع العام الماضي.

ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام وزارة العدل الخاضعة للمليشيا في صنعاء، لافتات تعبر عن مطالبهم بإعادة فتح شركتي برودجي وميديكس كونكت، وإطلاق سراح مديرهما عدنان الحرازي.

واستنكر المحتجون، استمرار سجن وخطف مدير الشركتين "الحرازي" منذ أكثر من عام، وإبقائه في زنزانة انفرادية بسجون المخابرات الحوثية، مناشدين المنظمات الإنسانية والحقوقية للتدخل والضغط على الميليشيا لوقف انتهاكاتها بحقه.

وأوضح بيان الوقفة الاحتجاجية، أن إغلاق برودجي أدى لتسريح 1000 موظف ورميهم إلى سوق البطالة، وبالرغم من حصولهم على أمرين قضائيين لفتحها، إلا أن جهاز الأمن والمخابرات الذي هجم على الشركة وأغلقها دون مبرر قانوني أو أدنى تهمة جنائية مازال متعنتاً ويرفض الاستجابة للقرارات القضائية النافذة.

وجدد البيان، مطالبة سلطات مليشيا الحوثي، بإلزام الجهات الأمنية وجهاز المخابرات للقيام بواجباتهم في تطبيق القانون وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجزائية في جلستيها "الثامنة والتاسعة" بإعادة فتح وتشغيل شركة برودجي، دون قيد أو شرط ودون تأخير أو إبطاء.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت مطلع يناير 2023 شركة "برودجي وميديكس كونكت" بقوة السلاح ونهبت محتوياتهما واختطفت عشرات الموظفين مع مدير الشركتين المهندس عدنان الحرازي.

يذكر أن مركز شركة برودجي سيستمز الرئيسي في صنعاء حيث تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية.