شكرا لقرائتكم خبر عن عاصمة السياحة اليمنية إب تُطلق شرارةً لنصرة فلسطين: عبرتحفيز الجاليات اليمنية واللاسلامي في فضح جرائم الاحتلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبد الغني اليوسفي عُقِد في محافظة إب اليمنية اللقاء الموسع الأول لتنشيط دور الجاليات اليمنية في إظهار مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وجه الاحتلال الصهيوني. وشارك في اللقاء مسؤولون ووجهاء وعلماء ومغتربون من أبناء المحافظة، حيث أكدوا على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها الأمة العربية والإسلامية، خاصةً القضية الفلسطينية. وفي اللقاء الذي القي فية العديد من الكلمات أكد عضو مجلس النواب - رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور علي الزنم على أهمية توحيد الجهود العربية والإسلامية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها الأمة. رصد التظاهرات خلال الشهر الأول للحرب: 4500 مظاهرة ووقفة في كل دول العالم، 500 لصالح إسرائيل، 200 لوقف الحرب، و3800 لصالح القضية الفلسطينية. استنكر الدكتور الزنم المواقف المتخاذلة للأنظمة العربية العميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني. أشاد بدور محور المقاومة في مساندة الشعب الفلسطيني. أكد وكيل المحافظة لشؤون المغتربين الشيخ ركان النقيب على دور الجاليات والمغترب اليمني في التعريف بمظلومية الشعب الفلسطيني.. و أشار النقيب، إلى دور الجاليات والمغترب اليمني في التعريف بمظلومية الشعب الفلسطيني.. لافتا إلى أن اللقاء يهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود في الداخل والخارج لتنظيم فعاليات ومسيرات وتظاهرات نصرة للأشقاء في فلسطينين. دعا العلامة محمد المهدي المغتربين اليمنيين إلى التفاعل بذكاء وبدون تهور في مساندة القضية الفلسطينية. أكد اللقاء أهمية تنظيم المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات بشكل مستمر خصوصا في البلدان الأوروبية وأمريكا، ونشر جرائم الكيان الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي. والقى الشيخ امين علاية كلمن عن المغتربين نالت استحسان الجميع . وأشارت المخرجات التي تلاها وكيل المحافظة يحيى القاسمي، إلى أهمية إقامة المعارض والندوات واللقاءات التي تتناول مظلومية الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية دور الجاليات اليمنية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل أبناء الأمة. تنظيم المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات بشكل نشط ومستمر خاصة في البلدان الأوروبية وأمريكا. فتح صفحات ومنصات في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر جرائم الاحتلال الصهيوني. إقامة المعارض والندوات واللقاءات التي تتحدث عن مظلومية الشعب الفلسطيني. التأكيد على الدور الكبير لأبناء الجاليات اليمنية في نصرة القضية الفلسطينية. العمل المستمر على تفعيل دور الجاليات العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني. تفعيل سلاح المقاطعة للمنتجات والبضائع الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية. العمل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية في البلدان العربية وأمريكا للقيام بدورها في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني. حضر اللقاء العديد من المسؤولين والوجهاء والعلماء والشخصيات الاجتماعية والمغتربين وعدد من الاعلامين من أبناء محافظة إب، بالإضافة إلى وكيل المحافظة حارث المليكي، ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمود شتان ومدير مديرية السبرة وبعدان والشعر ، ومدير مكتب شؤون المغتربين بالمحافظة بكيل شماخ ونائبه مصلح الغزالي. ومدير مكتب الاعلام