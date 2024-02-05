في أول تصريح له.. رئيس الوزراء: سنسعى للتصدّي لتحديات المرحلة بروح الشراكة الإقليمية والدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم، أن حكومة الجمهورية اليمنية ستعمل جاهدة من اجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الاقليمية والدولية، والحرص على أن تكون اليمن شريكًا في إحلال السلام والامن.

جاء ذلك في أول تصريح له عقب تعيينه رئيسا للوزراء خلفا للدكتور معين عبدالملك، الذي عين مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقال بن مبارك، "أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحي الثقة وإصدار قرار تعييني رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي الهام لبلادنا الحبيبة".

وأضاف، "أتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني، مدركًا ما يمر به شعبنا الكريم من معاناة، وما قدّمه ولا زال يقدمه من تضحيات في معركته لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وانتصاره لقيم الجمهورية اليمنية ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة".

وتابع، "ومن موقعي اليوم أهيب بجميع أعضاء الحكومة ومنتسبي مؤسسات الدولة اليمنية لشحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي، واستنهض فيهم الحفاظ على تقاليد ادارة الدولة، واعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسوؤلية".