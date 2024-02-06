البنتاغون: ضرباتنا تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثي على مهاجمة السفن وتعطيل الملاحة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي، الإثنين، إن الضربات التي تنفذها القوات الأمريكية والبريطانية تهدف إلى اضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت قناة الجزيرة عن المتحدث باسم البنتاغون قوله، إن قواتهم "استهدفت مع حلفائها 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي".

وأكد متحدث البنتاغون، أن الأعمال غير القانونية التي يقدم عليها الحوثيون تزعزع استقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه "إذا واصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر فسنواصل ضرب مواقعهم لإضعاف قدراتهم".

وجدد البنتاغون التأكيد على معرفتهم بأن "إيران تؤمن التمويل والمعدات والتدريب للجماعات التي تهاجم قواتهم" وفقا للبيان.