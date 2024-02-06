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رسميا :فنان مصري شهير يعلن حصوله على الجنسية السعودية..الاسم والصورة

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عدن - ياسمين التهامي - رسميا :فنان مصري شهير يعلن حصوله على الجنسية السعودية..الاسم والصورة

الثلاثاء 6 فبراير 2024 الساعة 18:53

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن حصوله على الجنسية السعوديةوقال هنيدي عبر منصة "إكس" : : الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية ، ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين ".

وتابع :" شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية شكرا للمملكة العربية السعودية.

وأضاف :" بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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