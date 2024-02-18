شاهد .. في الشارع وبدون خجل.. شاهد ماذا فعلت شمس الكويتية مع الشاب السعودي الوسيم

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في الشارع وبدون خجل.. شاهد ماذا فعلت شمس الكويتية مع الشاب السعودي الوسيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو من السعودية وهي تمازج أحد معجبيها في الشارع وتطلب منه أن يتزوجها.

وظهرت شمس الكويتية بالفيديو المثير للجدل وهي تمزح مع شاب أثناء التقاط الصور التذكارية معه قائلة :” تسلم يا قلبي تتزوجني؟ ” ، ليضحك الأخير فتضحك معه شمس.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الفيديو، حيث اعتبر البعض ما فعلته شمس الكويتية جرأة زايدة عن اللزوم، بينما اعتبره آخرون خفة دم من الفنانة شمس الكويتية ودليل على عفويتها .

الجدير بالذكر أن شمس الكويتية تزور السعودية منذ عدة أيام وتشارك مع متابعيها على السوشيال ميديا مقاطع فيديو وصور من مناطق مختلفة من السعودية.