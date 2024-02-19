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مع قرب رمضان.. مليشيا الحوثي تحتجز عشرات من شاحنات البضائع في ذمار

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المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، بان مليشيا الحوثي احتجزت عشرات الشاحنات القادمة من الحديدة في محافظة ذمار (شمال اليمن)، ضمن سعيها لرفع الأسعار قبيل موسم رمضان.
 
وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن المليشيا الحوثية احتجزت منذ ظهر اليوم الاثنين عشرات الشاحنات في ميزان معبر، ضمن توجه يسعى أيضا لرفع الأسعار على النقل، وتحميل المواطن أعباء جديدة باهظة في ظل فقر مدقع يعيشه السكان.
 
وأوضحت، أن مليشيا الحوثي في ذمار (أو كما يسميها السائقون جمهورية معبر) منعت الشاحنات الطويلة من المرور، وتسعى لفرض جبايات جديدة وإضافية عليها، مقابل السماح لهم بالمرور.
 
كما يشمل القرار منع الشاحنات التي تصفها الحوثي بأنها عريضة من المرور أيضا، وفق المصادر.
 
وحولت مليشيا الحوثي منذ أربعة أشهر طريق النقل من الحديدة إلى صنعاء عبر محافظة ذمار، واحتكرت طريق مناخة للمؤسسة الاقتصادية التابعة لها، التي تعمل لصالح المؤسسات العسكرية الحوثية مثل الطيران المسير والقوة الصاروخية.
 
وأشارت المصادر إلى أن نسبة كبيرة من العاملين بقطاع النقل سيخسرون الكثير من أعمالهم وسترتفع أسعار البضائع مرة أخرى، جراء الجرعة الحوثية الجديدة التي تأتي باسم تنظيم النقل في ميزان معبر بمحافظة ذمار.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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