شكرا لبحثكم عن خبر بن مبارك يقرر استئجار باخرة لتوليد الكهرباء صيفاً بعدمغ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً لمناقشة الخطط المعدة لإيجاد بدائل لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء استعداداً للصيف القادم، وتخفيف معاناة المواطنين.

وأجرى الاجتماع بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والشؤون القانونية أحمد عرمان، والكهرباء مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، نقاشاً مستفيضاً حول آليات الاستفادة من البدائل الأكثر كفاءة والأقل كلفة لتوفير خدمة الكهرباء، وتجاوز المشاكل والمعوقات لتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً في هذا الجانب، والمعالجات المقترحة.

ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية، الوزراء المعنيين بدعوة الشركة المتعاقد معها لتوفير باخرة عائمة لتوليد الطاقة بقدرة 100 ميجاوات لتعزيز الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة جوانب تنفيذ الاتفاق والعوائق القائمة، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.