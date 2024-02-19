جيبوتي تعلن إجلاء طاقم سفينة بريطانية استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة ميناء جيبوتي، الإثنين، إجلاء طاقم سفينة بريطانية، بعد استهدافها من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وحسب قناة الجزيرة، فقد أوضح بيان الهيئة، أنه تم إجلاء طاقم السفينة البريطانية "روبيمار" التي استهدفت بالقرب من باب المندب، في البحر الأحمر.

وأوضح بيان الهيئة الجيبوتية، أن السفينة تضم 24 من أفراد الطاقم هم: 11 سورياً، 6 مصريين، 3 هنود، 4 فلبينيين.

وأضاف البيان، أن السفينة تحمل على متنها 21.999 طنًا متريًا من الأسمدة فئة IMDG 5.1 (خطيرة جدًا)، مشيرة إلى أنه تم إيقاف نظام تحديد الهوية الآلي، ولا تعرف إحداثياتها.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت مبكر من صباح الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقها بشكل كامل.

كما أعلنت جماعة الحوثي مساء الاثنين، استهداف سفينتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ البحرية في خليج عدن.