واشنطن تقول إنها تجري تحقيقًا بعد تحطم طائرة أمريكية بدون طيار في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، إنها تجري تحقيقاً بعد تحطم طائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من محافظة الحديدة غرب اليمن في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN إن بلادهما تجري تحقيقات في سقوط طائرة أمريكية بدون طيار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأشارا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت طائرة Air Force MQ-9 Reaper، وهي طائرة بدون طيار تستخدم في المقام الأول لجمع المعلومات الاستخبارية، قد تحطمت أو تم إسقاطها.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي استهداف طائرة بدون طيار في محافظة الحديدة.

وصعدت جماعة الحوثي من عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت عن اربع عمليات استهدفت سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وأخرى بريطانية في باب المندب، وطائرة في الحديدة.

وجاء هذا التصعيد الحوثي بعد يومين من إعلان الخارجية الأمريكية الجمعة الماضية بدء سريان تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية.