إب..مقتل شاب برصاص صديقه في حادثة عبث بالسلاح  

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب عشريني، اليوم الثلاثاء، برصاص صديقه في حادثة عبث بالسلاح بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب (أسامة سعيد البتول) قتل برصاص أحد أصدقائه بمدينة إب، نتيجة العبث بالسلاح.



وأضافت المصادر أن الجاني قام بتصويب السلاح نحو الضحية على سبيل المزاح، وأثناء ذلك انطلقت رصاصة أودت بحياة "البتول" على الفور.



وأشارت المصادر إلى أن الجاني لاذ بالفرار عقب الحادثة.



ومع انتشار السلاح في محافظة إب بشكل مكثف منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة، قتل وأصيب العشرات، عدد كبير منهم من المراهقين والشباب في حوادث عبث بالسلاح.



