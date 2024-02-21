الحكومة اليمنية تعلن 21 فبراير من كل عام يومًا وطنيًا لخط المسند

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، يوم الـ 21 من فبراير من كل عام، يومًا وطنيًا لخط المسند.

جاء ذلك في قرار أصدره وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، بإعلان الحادي والعشرين من فبراير من كل عام يوماً وطنياً لخط المسند، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد جاء هذا القرار تلبية لدعوات المؤرخين والمثقفين والباحثين والمطالبات الشعبية بتخصيص يوم من كل عام لخط المسند اليمني.

وأكد أهمية ما يمثله الخط المسند من إرث حضاري يعبر عن روح الهوية اليمنية التاريخية باعتباره جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي والحضاري اليمني.

ووجه معمر الإرياني، القطاعات المختصة بالوزارة ومكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات، لتنفيذ القرار وإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا في هذا الصدد، المؤرخين والباحثين والفنانين والشعراء والكتاب والصحفيين والمذيعين والناشطين وكافة أطياف الشعب في جميع المحافظات للمشاركة باحتفالات يوم المسند اليمني في الحادي والعشرين من فبراير من كل عام كلاً بطريقته واسلوبه تعزيزاً للثقافة والهوية والتراث اليمني.

وشدد على ضرورة الاعداد المبكر لاقامة الفعاليات والأنشطة التي تليق بهذه المناسبة ابتداء من العام القادم.

كما وجه الوزير الإرياني، بإدراج برامج تثقيفية وتوعويّة خاصة بالخط المسند في القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والهيئات والمؤسسات الثقافية الرسمية.

وشمل التوجيه الحكومي الدعوة للمشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاحتفاء الواسع في احياء هذا اليوم والاحتفال به وتخليده.