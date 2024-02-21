شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كبار الإستشاريين السعوديين يفجر مفاجأة غير متوقعة عن شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام استشاري أمراض القلب السعودي الدكتور خالد النمر بتفجير مفاجأة بشأن معلومة خاطئة بخصوص شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق. حيث إن الكثير من الناس يعتقدون أنَّ تناول هذا المشروب على الريق له القدرة على خفض مستوى الكوليسترول في الدم وفتح الشرايين!. لكن كشف الاستشاري خالد النمر في تغريدة له نشرها على منصة إكس قائلًا: “ شرب الماء الدافيء مع الليمون على الريق لايخفض الكلسترول ولايفتح الشرايين المسدودة”. .

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