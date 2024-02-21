شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .. شركة أرامكو تعلن سعر لتر البنزين الجديد في السعودية 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلان مؤخرًا بشكل رسمي من قبل إدارة شركة أرامكو السعودية عن قرار بتغير أسعار النفط بالانخفاض والارتفاع وهذا يرجع لتغير سعر التصدير إلى السوق العالمي لحركة العرض والطلب، حيث تعد المملكة السعودية أنها من الدول العربية المنتجة للنفط بنسبة 17% من احتياطي النفط العالمي فنجد أن شركة أرامكو بتوضيح سعر لتر البنزين الجديد في البلاد، حيث تعد تلك الشركة هي المسئولة عن كافة الشؤون المتعلقة بالبترول. بعد بدء العمل بالقرار الرسمي لرفع سعر الديزل في السعودية بواسطة شركة (أرامكو) تم تحديد أسعار البنزين والمشتقات الأخرى كما يلي: بلغ سعر لتر بنزين 91 في الوقت الحالي: 2.18 ريال سعودي فلم يحدث له تغير. سعر اللتر من بنزين 95 حاليًا: 2.33 ريال سعودي. ارتفع سعر اللتر من الديزل من (0.75 ريال سعودي) إلى (1.15 ريال سعودي) بعد تطبيق القرار الجديد. سعر اللتر من الكيروسين في الوقت الحالي (0.93 ريال سعودي) دون تغيير. يرجع قرار زيادة سعر لتر البنزين والغاز والديزل كثير من الأسباب لعدة أسباب منها: أهم سبب لزيادة البنزين هو ارتفاع سعر النفط الذي بلغ: 100 دولار أمريكي. إذا ازدادت عملية الطلب على النفط وهذا ينتج عن خفض طاقة الإنتاج للدول المجاورة. من ضمن أبرز الأسباب أيضًا الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي أدت لارتفاع سعر النفط ومشتقاته..

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