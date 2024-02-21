صعدة..مليشيا الحوثي تختطف عدداً من أبناء قبيلة "عرو" على خلفية تنظيمهم تظاهرة احتجاجية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عدداً من أبناء قبيلة "عرو" في إحدى بلدات محافظة صعدة (شمالي اليمن)، على خلفية تنظيمهم فعالية احتجاجية ضد ممارسات المليشيا.



وقالت مصادر محلية خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي خطفت، الثلاثاء، ستة أشخاص من أبناء قبيلة "عرو" بمديرية ساقين في محافظة صعدة تتهمهم بالاشتراك في مظاهرة معارضة لها.



وأضافت المصادر أن سكان منطقة عرو في مديرية ساقين، نظموا الاثنين مظاهرة احتجاجية نددت بممارسات قادة المليشيا في المنطقة، وطالبت بإيصال الخدمات الأساسية، ورفع الظلم عن السكان، ردت عليها مليشيا الحوثي بحملة أمنية واسعة وحصار خانق، وعمليات دهم واقتحام للبيوت.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا خطفت ستة أشخاص إضافة إلى شخصين كانت قد خطفتهم في وقت سابق، بينما تواصل نقاط حوثية في منطقة بني بحر، والنقاط المنتشرة على الخطوط المؤدية إلى سحار ومجز بالبحث عن المشاركين والمنظمين للفعالية بغية اختطافهم.



ووفقاً للمصادر فإن سكان منطقة عرو يعتزمون الاستمرار في وقفاتهم الاحتجاجية، حتى تحقيق كافة مطالبهم.

