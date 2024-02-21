شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مليون ريال سعودي مكافئة لمن يثبت هذا الأمر ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، على سؤال " هل تناول القرع يعالج الفشل الكلوي؟". وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": هذا الكلام غير صحيح، والقرع لم يثبت أنه علاج للفشل الكلوي وليس بديل لغسيل الكلى، ولا يوجد أي حالة تشافت.وتابع: فلا تتسببوا في موت المرضى بمزاعم كاذبة ولاتتناقلوها بجهل، وعندي مليون ريال هدية لمن يثبت بالتقارير الطبية قبل وبعد أن هناك من شفي من الفشل الكلوي بسبب أكل القرع أو مرقة القرع..

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