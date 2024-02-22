شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاجعة هزت السعودية واحزنت كل من في المملكة..أمير المدينة المنورة ونائبه يؤدّيان صلاةَ الميت !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أدّى أميرُ منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف، بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ صلاةَ الميت على نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي سابقًا الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله الفالح.وقدّم أميرُ المدينة المنورة واجبَ العزاء لعائلة الشيخ الفقيد، سائلًا الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. فيما أعربت أسرةُ الشيخ “الفالح” عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة ونائبه على تعزيتهما، داعين اللهَ أن يجزل لهما المثوبةَ والأجر، ويغفر لفقيدهم..

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