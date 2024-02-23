تستهدف أكثر من مليون طفل.. - الصحة اليمنية تعتزم إطلاق حملة تحصين جديدة ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، عزمها إطلاق جولة جديدة من حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الاطفال بدعم من شركاء الصحة، بداية من الأحد القادم.



وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن الحملة ستنطلق في الـ25 من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام، وتستهدف تحصين أكثر من مليون طفل ما دون الخامسة من العمر يتوزعون في 120 مديرية و12محافظة محررة.



وأشار إلى أن الوزارة خصصت 12 ألف و741 كادرا صحيا، لتنفيذ الحملة يتوزعون على 6292 فرقة منها 5448 فرقة متحركة و845 فرقة ثابتة يشرف عليهم 2046 مشرفا ويراقبهم من السلطات المحلية 252مراقبا.



ودعا وكيل وزارة الصحة السلطات المحلية وأئمة المساجد والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور إلى الإسهام في تحقيق أعلى معدلات التحصين للوصول إلى حماية أبناءنا من مرض شلل الأطفال.



وأشار إلى أن المحافظات المحررة حققت تقدما كبيراً في انحسار المرض، مؤكداً أنه لم تسجل أي حالة جديدة في هذه المحافظات منذ منتصف فبراير 2022م بعد تنفيذ عدد من الجولات وتعزيز التحصين الروتيني.

